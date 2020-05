Serie A – Quanti recuperi dopo la sosta: anche due rossoneri!

MILAN NEWS – Erano infortunati prima che il Coronavirus bloccasse tutto, ora, sono tanti i calciatori che si apprestano a tornare in campo con la ripartenza del campionato.

Vediamo, grazie al punto della situazione fatto da Sky Sport, i più importanti partendo dai rossoneri Leo Duarte e Rade Krunic. Il difensore centrale brasiliano è fermo da metà novembre per un problema al calcagno che lo ha costretto all’operazione. Il centrocampista bosniaco invece, era fermo da inizio febbraio per una microfrattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro. Entrambi sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo e possono rientrare in campo, ed essere di aiuto a mister Stefano Pioli.

Per quel che riguarda le altre squadre, la Roma è in testa con i recuperi, ben 4: Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Javier Pastore e Amadou Diawara. Altri nomi illustri pronti al rientro sono quelli di Franck Ribery e Christian Kouamè della Fiorentina, Lucas Leiva e Senad Lulic della Lazio, Domenico Berardi del Sassuolo, Merih Demiral della Juventus, Kevin Malcuit del Napoli, Roberto Inglese e Luigi Sepe del Parma, e Fabio Borini del Verona.

