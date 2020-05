31 maggio 2003: Milan, la Coppa Italia vinta dopo la Champions League

MILAN NEWS – Pochi giorni dopo la vittoriosa finale di Champions League del 2003, il Milan conquistò anche la Coppa Italia.

All’epoca, era il 31 maggio, la finale di Coppa Italia si disputava in andata e ritorno, e quel giorno a San Siro, si giocò la seconda sfida. Dopo aver vinto 1-4 il primo match, i rossoneri di Carlo Ancelotti pareggiarono 2-2 contro la Roma di Fabio Capello e portarono a casa la quinta Coppa Italia della loro storia. Quel successo di 17 anni fa, è l’ultimo del Milan in questa competizione. Quel giorno nella Roma, Francesco Totti segnò una doppietta, mentre nel Diavolo, le marcature furono di Rivaldo e Filippo Inzaghi. San Siro quel giorno festeggiò doppiamente: Champions League e Coppa Italia, per una stagione che rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi del Milan.

Per altri storici amarcord del nostro Milan, entra nella speciale sezione dedicata >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓