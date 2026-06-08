Per Abate si ratta di una grandissima opportunità. Impossibile dimenticare l'ottimo lavoro svolto alla guida della Primavera del Milan, con cui ha raggiunto traguardi storici in campo europeo. Una storia d'amore, quella tra Abate e il Milan, che non finirà mai.
L'addio ai colori rossoneri, invece, arrivò a causa di alcuni screzi avuti con Zlatan Ibrahimovic, spingendo il tecnico a trovare una nuova soluzione. Dopo l'ottima stagione alla Juve Stabia, il tecnico è pronto per la Serie A.
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