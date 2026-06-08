E' arrivata finalmente la decisione finale: Ignazio Abate sarà l'allenatore del Torino, e alla prima incontrerà subito il 'suo Milan'

Il Torino ha rotto gli indugi e ha scelto quello che sarà il suo nuovo allenatore per la prossima stagione. A salire sulla panchina dei granata sarà, infatti, Ignazio Abate, ex calciatore e allenatore delle giovanili del Milan. La decisione definitiva è arrivata in queste ore, con il presidente Cairo che ha puntato con molta decisione l'ex rossonero.