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Serie A, il Torino sceglie Abate: l’ex rossonero ritrova il Milan alla prima di campionato

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E' arrivata finalmente la decisione finale: Ignazio Abate sarà l'allenatore del Torino, e alla prima incontrerà subito il 'suo Milan'
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Torino ha rotto gli indugi e ha scelto quello che sarà il suo nuovo allenatore per la prossima stagione. A salire sulla panchina dei granata sarà, infatti, Ignazio Abate, ex calciatore e allenatore delle giovanili del Milan. La decisione definitiva è arrivata in queste ore, con il presidente Cairo che ha puntato con molta decisione l'ex rossonero.

Ex Milan, Abate al Torino, ma i destini si incrociano nuovamente

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Il calendario e il destino, soprattutto, a volte si diverte a scrivere storie davvero incredibili. La prima partita ufficiale di Abate in Serie A sulla panchina del Torino sarà, infatti, contro il Milan, squadra anche ha segnato gran parte della sua carriera calcistica: un'esordio dal sapore speciale per il tecnico.

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Per Abate si ratta di una grandissima opportunità. Impossibile dimenticare l'ottimo lavoro svolto alla guida della Primavera del Milan, con cui ha raggiunto traguardi storici in campo europeo. Una storia d'amore, quella tra Abate e il Milan, che non finirà mai.

L'addio ai colori rossoneri, invece, arrivò a causa di alcuni screzi avuti con Zlatan Ibrahimovic, spingendo il tecnico a trovare una nuova soluzione. Dopo l'ottima stagione alla Juve Stabia, il tecnico è pronto per la Serie A.

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