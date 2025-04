Serie A, boom di presenze negli stadi: il Milan comanda la vetta

La Serie A continua a registrare numeri importanti sugli spalti, a conferma di una passione che non accenna a diminuire. Secondo i dati riportati da Calcio e Finanza, la media spettatori per partita nel massimo campionato italiano è attualmente di 30.759, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 92,03%. Numeri che raccontano un campionato vivo non solo sul campo, ma anche fuori, con un pubblico sempre più presente.