Serie A: big match a raffica, Milan-Atalanta e Bologna-Inter infiammano il weekend

Domenica sera di Pasqua, a San Siro, va in scena un altro scontro clou: Milan contro Atalanta. La bilancia pende leggermente verso i rossoneri (vittoria a 2,50), ma il colpo bergamasco non è affatto da escludere (2,70). Il pari si gioca a 3,40. Rafa Leão, da sempre bestia nera della Dea con 4 gol e 2 assist in carriera, è pronto a caricarsi il Milan sulle spalle: una sua rete o un assist è offerto a 1,87. Luka Jovic e Tammy Abraham si contendono un posto accanto a lui: entrambi quotati a 3,00 come marcatori.