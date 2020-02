Serie A – Agnelli in prima fila per il rinvio delle 5 gare a porte chiuse

NEWS JUVENTUS – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘, la scelta del rinvio delle 5 gare di Serie A che, in questo weekend, si sarebbero dovute giocare a porte chiuse, sarebbe arrivata anche grazie alla forte volontà di alcuni Presidenti della stessa Serie A.

In particolare, tra i principali promotori di questa decisione ci sarebbe stato Andrea Agnelli, Presidente della Juventus, che avrebbe spinto per questa soluzione per evitare di giocare Juventus-Inter, derby d’Italia valevole, quest’anno più che mai, per una bella fetta di Scudetto, senza i propri tifosi e con una perdita di incasso stimabile in circa 5 milioni di euro.

Ecco, invece, come ha parlato del rinvio di Milan-Genoa, e di tanti altri argomenti, il tecnico rossonero Stefano Pioli nella sua intervista esclusiva per ‘Milan TV‘: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android