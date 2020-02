Coronavirus, rinviata Milan-Genoa: la linea del club rossonero

NEWS MILAN – Milan-Genoa, gara inizialmente prevista per domani, ore 12:30, a ‘San Siro‘ ma a porte chiuse, è stata rinviata al 13 maggio 2020. Secondo quanto filtra dagli ambienti vicini al club rossonero, così come riportato dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, il Milan si attiene alle disposizioni di Lega Serie A e Governo Italiano, consapevole, naturalmente, dell’emergenza per il rischio diffusione e contagio da coronavirus, nel rispetto della tifoseria rossonera. A questo proposito, ha anche parlato il Ministro dello Sport del Governo Italiano, Vincenzo Spadafora: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

