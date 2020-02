Spadafora: “Soddisfatto per il rinvio: sarà garantito lo spettacolo ai tifosi”

NEWS MILAN – Vincenzo Spadafora, il Ministro dello Sport del Governo Italiano, ha espresso soddisfazione per il rinvio delle partite di Serie A nelle zone d’Italia a maggior rischio diffusione e contagio del coronavirus, inizialmente previste a porte chiuse.

In particolare, come riferito dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, Spadafora, soddisfatto per la collaborazione avvenuta in queste ore tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Leghe calcistiche e C.O.N.I., ha apprezzato la decisione della Lega Serie A di rinviare Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina.

Per Spadafora, infatti, poter disputare queste partite alla presenza del pubblico, il prossimo 13 maggio, garantirà lo spettacolo e la giusta partecipazione dei tifosi all’evento sportivo.

Intanto, oggi ha parlato il Chief Football Officer del Milan, il croato Zvonimir Boban, il quale ha certificato la spaccatura con l’amministratore delegato sudafricano Ivan Gazidis: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

