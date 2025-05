Serie A 2025/2026: il calendario si svela il 6 giugno, il Milan cerca il riscatto

Il conto alla rovescia è iniziato per tutti i tifosi e gli appassionati del calcio italiano. Il calendario della Serie A 2025/2026 sarà ufficialmente svelato venerdì 6 giugno , con una presentazione che prenderà il via alle ore 18:30 a Parma. La prossima settimana, dunque, il Milan e tutte le altre squadre del campionato sapranno l'ordine esatto degli incontri che le attendono nel corso della prossima stagione.

Milan e Serie A: si svela il calendario il 6 giugno. Rossoneri pronti alla svolta con Allegri.

Per i rossoneri, in particolare, l'appuntamento assume un sapore speciale. Reduci da una stagione decisamente deludente, l'intero ambiente rossonero vuole un immediato riscatto. Con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, il club punta a rilanciarsi e a tornare ai vertici, dopo un'annata decisamente buia e amara.