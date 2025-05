Un tema che potrebbe emergere nel corso delle prossime settimane in casa Milan è il possibile ritorno alla base di Alvaro Morata . L'attaccante spagnolo, acquistato dai rossoneri nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, dopo una prima parte di stagione non esaltante si è trasferito in prestito al Galatasaray . In Turchia non è che abbia lasciato particolarmente il segno. E inevitabilmente la sua situazione diventa uno degli 'affari' che Igli Tare è chiamato a risolvere. Il club anatolico lo riscatterà? O magari tornare utile alla causa rossonera? Andiamo a vedere i principali pro e contro.

Milan, Morata merita una seconda chance? Allegri e Tare chiavi di volta: ecco vantaggi e svantaggi

In primo luogo il sempre più probabile addio di Sérgio Conceicao al Milan può essere un vantaggio per il suo ritorno. Lo spagnolo, infatti, nelle interviste rilasciate in questi mesi non ha mai nascosto di aver lasciato il club rossonero, seppur temporaneamente, per il cambio di allenatore, con cui evidentemente non si trovava così bene. La nascita di un nuovo progetto in questo senso può sorridere ad Alvaro Morata, che anche a livello personale sembra aver risolto vicende che lo avevano turbato nella prima parte dell'annata. Allo stesso tempo, inoltre, c'è un particolare da non sottovalutare.