Alvaro Morata , attaccante di proprietà del Milan in prestito al Galatasaray , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma 'Day After', dell'emittente spagnola 'Movistar', che prossimamente trasmetterà il documentario 'Morata: They Don't Know Who I Am', tornando ad affrontare il tema della depressione. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Morata da brividi sulla depressione: "C'è una parte della nostra testa che non controlliamo"

"Come sapete, insieme a Movistar Plus+, pubblicheremo il documentario che racconta un po' quello che ho vissuto per molto tempo, fino a quando non ce l'ho più fatta e ho preso il telefono e l'ho detto a mia moglie, ai miei amici e familiari, ai miei allenatori e compagni di squadra. Ho detto a tutti loro che non stavo bene, che avevo un problema molto serio e che non ero in grado di continuare. Spero che possa aiutare tutte le persone che stanno vivendo momenti come questo. C'è una parte della nostra vita che non vediamo, ci sono problemi nella vita di tutti, a volte non sappiamo nemmeno perché. Possiamo avere tutte le cose belle del mondo, ma c'è una parte della nostra testa che non controlliamo. Spero che possa aiutare le persone a parlare dei loro problemi e a non avere paura di affrontarli".