Milan, Tare parta con il piede giusto: Saelemaekers è la prima prova. Dovesse fallirla …

Alexis Saelemaekers, infatti, è un giocatore talmente duttile e con una tecnica talmente sopraffina, che il Milan non può permettersi di perderlo. Tanto meno di regalarlo ad una squadra che per altro al momento attuale rappresenta una diretta concorrente per le posizioni di vertice in Serie A. Igli Tare ha l'arduo compito di imporsi e di dettare condizioni proibitive alla Roma, per cercare di tenerselo stretto o comunque di guadagnarci quanto più possibile. Se dovesse riuscire in questo intento, allora, si potrà considerare ottimale il suo approccio al mondo Milan. In caso contrario avrà già subito qualcosa da farsi perdonare.