Milan, contatto con la Roma per Saelemaekers: ecco i dettagli | PM News

Nelle ultime ore il Milan ha avuto un contatto con la Roma per Alexis Saelemaekers. Vi abbiamo infatti già segnalato in precedenza l'arrivo di Florent Ghisolfi, direttore sportivo giallorosso, nella sede del Diavolo. Era alta la probabilità che si discutesse dell'esterno belga, arrivato nella Capitale nel corso della sessione estiva di calciomercato in uno scambio che ha visto Tammy Abraham fare il percorso inverso. In questa stagione il ragazzo si è messo in mostra, risultando importantissimo per la squadra guidata da Claudio Ranieri. E la volontà sarebbe quella di tenerlo, convincendo i rossoneri a lasciarlo partire.