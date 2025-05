Milan, occhio alla trappola Garnacho: e se fosse un Joao Felix 2.0?

Partendo dal suo ruolo, Alejandro Garnacho è un esterno sinistro d'attacco che però di disimpegna bene anche da trequartista, insomma da sottopunta. Il fatto che però al Milan vengano accostati altri profili come Federico Chiesa, fa pensare che il 'sacrificato' sul mercato possa essere Rafael Leao piuttosto che Tijjani Reijnders. In ogni caso, per completezza, ci siamo fatti aiutare dai colleghi di 'Sofascore' per un confronto a tre tra questi tre giocatori. E i numeri vanno in una sola direzione. Per il Diavolo sarebbe meglio tenersi le sue stelle piuttosto che puntare su quella che sarebbe a tutti gli effetti una scommessa.