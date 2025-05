Milan, il paradosso Joao Felix: critiche a non finire, ma a livello di trofei ...

Uno dei giocatori più deludenti della stagione del Milan è stato senza ombra di dubbio Joao Felix. Il portoghese, nonostante sia arrivato in rossonero nel corso della sessione invernale di calciomercato, è riuscito nell'impresa di risultare più inadeguato di altri giocatori che hanno avuto tutta la stagione per dimostrarlo. Le aspettative, da parte di molti, erano comunque alte, anche perché il suo talento non di discute. Il vero problema in questo caso è rappresentato dalla continuità, che è mancata in modo piuttosto evidente in questi sei mesi al termine dei quali farà ritorno al Chelsea.