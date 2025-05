Alejandro Garnacho, esterno offensivo argentino del Manchester United, è in uscita e piacerebbe al Milan per questo calciomercato estivo

Calciomercato Milan, Tare su Garnacho? Lascerà il Manchester United

L'esterno offensivo argentino di passaporto spagnolo, classe 2004, è infatti in uscita dal Manchester United. Il manager dei 'Red Devils', il portoghese Rúben Amorim, dopo avergli fatto fare appena 20' in finale di Europa League contro il Tottenham, lo ha lasciato fuori dall'ultimo impegno di Premier League contro l'Aston Villa. Così come André Onana, altro giocatore in partenza.