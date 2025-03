Sapir Berman, primo arbitro transgender a dirigere una partita ufficiale

Oltre alla partita di qualificazione in programma domani, Berman è stata designata anche per un secondo incontro, Kazakhstan-Montenegro, che si terrà sabato. "Affronterò questa partita con profonda umiltà, con l’obiettivo di fare del mio meglio, rappresentare il mio Paese e difendere le mie sorelle della comunità LGBTQ+," ha aggiunto l'arbitra, sottolineando l'importanza di questo traguardo non solo per la sua carriera, ma anche per l'intera comunità transgender. "Spero di dimostrare che ogni sogno è possibile."

Sapir Berman ha anche enfatizzato l'importanza della visibilità nello sport professionistico come strumento potente per promuovere il riconoscimento della comunità LGBTQ+. "Quando le giovani giocatrici vedono la diversità sul campo, aiuta a rendere normale l'inclusione e invia un messaggio forte: ciò che conta davvero è il talento e l'impegno."

La carriera di Berman come arbitra internazionale arriva in un periodo in cui la questione degli atleti transgender è al centro del dibattito globale. Negli Stati Uniti, l'ex presidente Donald Trump aveva espresso il suo disappunto riguardo la partecipazione degli atleti transgender alle competizioni sportive femminili universitarie, mentre la questione è stata sollevata anche nelle recenti elezioni per la presidenza del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), con le normative relative alla partecipazione degli atleti transgender alle gare internazionali ancora sotto esame.

Sebbene Berman non sia la prima arbitra transgender a dirigere una partita, in quanto nel 2018 l'inglese Lucy Clark aveva preso parte a incontri del campionato semiprofessionista in Inghilterra, il suo traguardo riveste una rilevanza storica e simbolica nell'ambito delle competizioni internazionali.