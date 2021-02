Sanremo, Amadeus: “Mercoledì Ibrahimovic non sarà al Festival” | News

Ibrahimovic sarà assente mercoledì a Sanremo

Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, Zlatan Ibrahimovic non sarà presente mercoledì sera al Festival di Sanremo. A dare la notizia è stato lo stesso conduttore dell'evento, Amadeus. "Lui ci sarà martedì, poi mercoledì avrà una partita e tornerà a Sanremo da giovedì a sabato". Dunque l'attaccante del Milan sarà a disposizione di Pioli per la gara contro l'Udinese, evitando così il continuo avanti-indietro tra Milano e la città ligure. Il numero 11 ha già preso un accordo con l'allenatore rossonero e il suo staff per l'allenamento a distanza, anche se resta ancora da definire il luogo in cui si svolgeranno le sue sedute personalizzate.