Ibrahimovic a Sanremo: il programma della settimana ‘incriminata’ | News

Milan, ecco come si ‘regolerà’ Ibrahimovic in vista di Sanremo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, come noto sarà presto ospite del Festival di Sanremo. Il centravanti di Malmö presenzierà al teatro ‘Ariston‘ nella settimana del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 2 al 6 marzo, per un contratto siglato con la Rai mesi fa. Ancora prima, giusto ricordarlo, del rinnovo del suo accordo con il Milan per la stagione 2020-2021.

Ibrahimovic, però, è il calciatore più pagato dell’intera rosa rossonera. E da lui, Sanremo o non Sanremo, ci si aspetta che dia l’esempio ai compagni. Come d’altronde ha sempre fatto, tanto in allenamento a Milanello quanto in partita. E di partite, il Milan, ne avrà ben due nella settimana interessata (o ‘incriminata’, come preferite) dal Festival condotto da Amadeus con la partecipazione di Fiorello.

I quotidiani sportivi oggi in edicola ha spiegato come si regolerà Ibrahimovic nei giorni di Sanremo. Innanzitutto, è prevista la sua presenza in campo, a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Udinese di mercoledì 3 marzo, ore 20:45. In quella circostanza, seconda serata di Sanremo, Ibrahimovic sarà soltanto in collegamento con l’Ariston e non in presenza.

Discorso diverso, invece, per Hellas Verona-Milan, in programma domenica 7 marzo, ore 15:00, allo stadio ‘Bentegodi‘. Ibrahimovic presenzierà la sera prima alla finale di Sanremo (magari la sua ospitata sarà ‘anticipata’ ad un orario non troppo tardo) e, finiti gli impegni in Liguria, raggiungerà direttamente il Diavolo nel ritiro della città scaligera per giocare il giorno successivo in Serie A.

Nel mezzo, è ‘calda’ la questione degli allenamenti. Il bomber dovrebbe allenarsi in Riviera, da solo, con un preparatore nei giorni in cui ci sarà il Festival di Sanremo, con il chiaro obiettivo di farsi trovare pronto per le partite. Non è escluso, però, che svolga a Milanello qualche allenamento importante (tattica, rifinitura) e che faccia poi il pendolare tra Milano e Sanremo.

Eccezion fatta, magari, per giovedì e venerdì, giorni in cui potrebbe invece fermarsi a Sanremo. Il Milan è sicuro che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni sul campo con i rossoneri, da grande professionista qual è e qual è sempre stato. Crisi Romagnoli, Maldini individua il sostituto. Vai alla news >>>