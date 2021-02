Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (23/02/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, sempre più primi in vetta alla classifica di Serie A, volano grazie alla coppia di attaccanti Romelu Lukaku–Lautaro Martínez. Ed il loro tecnico sta riuscendo a fare meglio di qualche illustre predecessore. Poi, spazio alla Juventus, che, ieri sera, all’Allianz Stadium di Torino, ha battuto 3-0 il Crotone nel ‘Monday Night‘ del 23° turno di campionato. Doppietta di Cristiano Ronaldo e gol di Weston McKennie. I bianconeri non vogliono mollare la corsa Scudetto. Si parla, quindi, di Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan, che ieri ha ricevuto il Tapiro d’Oro e di Lazio-Bayern Monaco di Champions League, in programma stasera all’Olimpico.

