Milan, Amadeus: “Ibrahimovic sarà in forma per le partite”

Amadeus torna a parlare di Ibrahimovic

Ancora pochi giorni e poi inizierà il Festival di Sanremo. Ancora una volta sarà presentato da Amadeus e quest’anno avrà al proprio fianco anche Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 del Milan. I tifosi rossoneri sono preoccupati dal fatto che dovrà allenarsi da solo in quei giorni, ma Amadeus, ai microfoni della Rai, ha provato a tranquillizzare tutti. Ecco le sue parole: “Ho voluto Ibra perché ci sono dei campioni che non hanno una maglia, ma che appartengono al calcio. È un gran professionista. Il suo obiettivo è quello di non far mancare nulla al Milan, quindi farà in modo di essere in forma per le partite. Molti mi chiedono di far fare la pace a Ibra e Lukaku in diretta, ma per ora sono solo voci”.

