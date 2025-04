San Siro sotto terra: la proposta rivoluzionaria per il futuro dello stadio milanese

Il Meazza del futuro: un impianto sotterraneo che ingloba natura e innovazione

La proposta, intitolata “A disruptive vision and masterplan San Siro Park and Stadium”, prevede un futuro sotterraneo per il Meazza, con una struttura che ingloberebbe anche un vasto parco urbano. Come spiega l’architetto, “Un elemento dirompente, una visione inedita di quello che potrebbe essere lo stadio di San Siro. Ci vogliono coraggio e determinazione per prendere in carico un’idea di questa portata perché è un sistema che dovrebbe poter inglobare una serie di pertinenze che fanno riferimento a proprietà private. Un’idea che vedrebbe il coinvolgimento di 37 ettari di terreno, un parco gigantesco da restituire alla città di Milano a dispetto di nuovi sistemi di congestione che non vedrebbero una risoluzione totale di uno stadio che si evolve nel tempo e che garantisca in futuro di ridurre obsolescenza e manutenzione”.