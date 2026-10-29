Il Milan continua a fare i conti con un dato molto poco incoraggiante per quanto riguarda il rendimento in casa durante il corso della Serie A. Nel 2026, infatti, i rossoneri hanno incassato ben cinque sconfitte davanti al proprio pubblico, un numero significativo che trova pochi precedenti nella storia del club rossonero.

Milan, il dato spaventa

Come riferito da Opta, negli ultimi 50 anni, il Milan ha superato quota 4 k.o casalinghi in Serie A nell'arco di un singolo anno solare soltanto in altre quattro occasioni. I precedenti infatti risalgono al lontano 1997, quando le sconfitte in casa furono 5 ,al 2012 con 6 sconfitte e al 2017 e 2021, annate caratterizzate da ben 7 sconfitte interne avvenute davanti ai propri tifosi.

Il dato legato al 2026 perciò nserisce la stagione attuale in una statistica alquanto negativa per il diavolo. Un vero e proprio campanello d'allarme per la squadra che, ora come ora, è chiamata a ritrovare continuità e solidità per cercare di invertire la tendenza e tornare a fare di San Siro il proprio fortino.