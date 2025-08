San Siro: le targhe dei trionfi di Milan ed Inter, un nuovo ostacolo alla demolizione

Cosa significa questo? Un "archivio" è un sistema organizzato di documenti che testimoniano l'attività di un soggetto. È "pubblico" anche se creato da soggetti privati come i club calcistici, ed è "esposto" in quanto si tratta di una forma di documentazione visibile, che può spaziare dalle incisioni antiche alle insegne dei negozi.

Le implicazioni legali: un muro contro la vendita?

In base al Codice dei beni culturali, un "archivio pubblico" è tale fin dalla sua creazione e, di conseguenza, non può essere distrutto (demolito), smembrato (spostando le targhe altrove) o alienato (in quanto patrimonio demaniale). Questa tutela, sebbene finora "silenziosa", rende la strada per il Comune verso la possibile vendita dello stadio ai club ancora più in salita.