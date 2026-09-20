19 settembre 1926 - 19 settembre 2026. Un secolo preciso di passione, trionfi e storia. In occasione della sfida di Serie A contro il Lecce di Eusebio di Francesco, il Milan ha celebrato il centenario dello stadio San Siro, la casa che ha accompagnato le pagine più gloriose della storia rossonera, di Milano e dell'intero calcio italiano.

Milan, la festa per San Siro

Intitolato ala memoria dell'ex calciatore, l'impianto milanese rappresenta un vero e proprio monumento della cultura sportiva, teatro di notti magiche che hanno fatto la storia sia nel nostro paese, che in Europa.

Prima della lettura delle formazioni ufficiali, la società rossonera ha proiettato sui mascheri un bellissimo video tributo: un vero e proprio viaggio nel tempo tra immagini storiche, le coreografie più iconiche della curva Sud, i tronfi degli scudetti e le notti di Champions, indimenticabili. Ecco il testo letto da Fabio Volo:

"Il nostro appuntamento. Sempre. La domenica, a San Siro. Ci sono luoghi in cui vai… …e altri che, senza accorgertene, diventano parte di te. Noi e questo stadio: il nostro posto nel mondo. Sei cresciuto insieme a noi.Partita dopo partita, vittoria dopo vittoria. Nuovi spalti. Nuove torri. Nuovi sogni.Sempre più grande. Come la nostra storia. Tutti a San Siro. Ad ogni appuntamento. Anche quando il campo si è trasformato in un palco quando la voce è diventata musica, e lo sport una fiamma di passione. E poi le nostre notti. quelle dove con te abbiamo scritto la nostra grandezza, Le notti in cui l’Europa e il Mondo sono rimasti lì a guardarci... Cento anni di storia. Di vittorie, musica, emozioni. Cento anni di appuntamenti. Di domeniche, di notti, di gente che è tornata qui ogni volta per lo stesso motivo. E chissà quanti ancora ne abbiamo davanti."

All'interno del filmato il club di Via Aldo Rossi ha voluto inserire anche un omaggio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter scomparsa nella giornata di ieri all'età di 83 anni dopo una pugna e terribile malattia.