Il primo tempo di Milan-Lecce, match valevole per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 nello storico stadio di 'San Siro', si è concluso sul punteggio di 1-0 in favore del Diavolo. A decidere momentaneamente la sfida nella notte in cui si celebrano i 100 anni del tempio del calcio milanese è una splendida rete siglata da Christian Pulisic al 14', che corona l'ottimo avvio della formazione guidata dal tecnico Rúben Amorim contro i salentini.

Avvio vivace a San Siro: Pulisic sblocca il match su lancio di Pavlović

La partita inizia su buoni ritmi, con le due squadre che provano immediatamente a cercare il varco giusto nella retroguardia rivale. Il primo tentativo verso la porta, tuttavia, è di marca ospite e reca la firma di: al 10', però, il suo destro di controbalzo da appena fuori l'area di rigore rossonera si rivela decisamente impreciso e si spegne sul fondo.

Nel Milan è particolarmente vivace uno scatenato Alexis Saelemaekers che, con il suo movimento continuo, prova a innescare costantemente Gonçalo Ramos. È proprio il centravanti portoghese, però, a vestire improvvisamente i panni del suggeritore per Christian Pulisic all'11': in questa circostanza è bravissimo in uscita bassa il portiere ospite, Wladimiro Falcone, ad anticipare lo statunitense in maniera pulita sul pallone.

L'appuntamento con il gol per l'attaccante rossonero è soltanto rinviato di pochi minuti. Al 14', infatti, sul lancio lungo millimetrico dalle retrovie da parte di Strahinja Pavlović, Pulisic brucia in velocità Jamil Siebert, controlla splendidamente il pallone al volo con il destro e poi piazza con il sinistro alle spalle di Falcone la rete del meritato vantaggio rossonero! Si tratta, tra l'altro, del primo gol del Milan segnato in un primo tempo in questa nuova stagione sportiva.

Il Milan fa la partita, Chukwueze e De Winter sfiorano il raddoppio

Il Lecce ci impiega un po' di tempo per riassestarsi e mette il naso fuori nuovamente dalla propria metà campo solo al 24', grazie a una conclusione tentata dadai 20 metri: la parata a terra è facile e sicura per. Da questo momento in poi è il Milan a fare la partita, facendo girare il pallone con discreta velocità: si nota un ottimo movimento dalla trequarti in avanti, una fluidità di manovra che era decisamente mancata nelle precedenti uscite stagionali.

Al 35', sul bel suggerimento profondo di Saelemaekers dalla corsia sinistra, Samuel Chukwueze taglia con i tempi giusti dalla destra verso il centro e si presenta in area a tu per tu con Falcone. L'estremo difensore del Lecce, tuttavia, si dimostra più veloce del nigeriano e lo anticipa un attimo prima che l'ex Fulham possa arrivare sul pallone per battere a rete.

Il Milan va letteralmente ad un passo dal raddoppio al 39'. Dopo una splendida azione corale nell'area di rigore salentina ispirata ancora da Saelemaekers e rifinita da Pulisic con un cross calibrato in area piccola, il difensore Koni De Winter svetta di testa anticipando Gonçalo Ramos, ma deposita il pallone sul fondo.

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Nel finale di frazione, al 42', Pavlović si incarta in area di rigore, visibilmente stanco dopo una lunga corsa in proiezione offensiva nata da una bella imbeccata in profondità del positivo e sempre vivace Pulisic. Senza concessione di recupero, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di'. Sicuramente si è visto un ottimo primo tempo da parte dei rossoneri di Amorim, apparsi sempre attenti in fase difensiva contro un avversario non di certo irresistibile. Nel secondo tempo servirà essere più incisivi sotto rete, alla ricerca del gol della sicurezza nella notte magica dei 100 anni di 'San Siro'.