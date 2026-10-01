Proprio nel momento migliore dall'inizio della stagione, Alexis Saelemaekers si ferma. Il calciatore belga, come riferito dal Milan pochi giorni fa, ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante un allenamento. Gli esami strumentali, fortunatamente, non hanno evidenziato lesioni e, di conseguenza, la sua ripresa verrà monitorata giorno per giorno. Questo, però, significa che molto probabilmente Saelemaekers non sarà disponibile per la gara contro il Sassuolo. Chi giocherà al suo posto? Ecco tutte le opzioni disponibili.

Milan, chi giocherà al posto di Saelemaekers?

In pole position abbiamo: il calciatore, infatti, può giocare da esterno a tutta fascia, ma anche sulla trequarti. Contro il Lecce, il calciatore belga ha preso proprio il posto di Saelemaekers a circa 20 minuti dalla fine del match. Amorim, infatti, aveva modificato il modulo passando ad un 4-4-2.

Moreira, in caso venisse scelto, giocherebbe sul centro-sinistra del 3-4-2-1, perciò in coppia con Pulisic e alle spalle di Ramos.

Un po' indietro nelle gerarchie, invece, Alphadjo Cisse, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nella sfida contro il Lecce. Proprio per questo, l'ex calciatore del Catanzaro è considerato dietro a Moreira per un'eventuale sostituzione di Saelemaekers.

Ha perso spazio, invece, Ruben Loftus-Cheek, difficile pensare che possa essere lui il prescelto di Amorim per sostituire il belga. L'inglese, fino ad ora, non ha effettuato prestazioni così tanto brillanti, anzi. Contro il Lecce, l'ex Chelsea si è preso anche dei fischi dal pubblico di San Siro.

Inoltre, Loftus-Cheek è stato sempre utilizzato sul centro-destra, non entro-sinistra. Ulteriore motivo per cui dobbiamo pensare ad una sua possibile panchina contro i neroverdi.

Amorim, però, ha un'asso nella manica da poter giocare: l'avanzamento del francese Adrien Rabiot, come avvenuto contro la Juventus alla terza giornata. Rabiot, in realtà, proveniente da una bellissima prestazione contro il Lecce, con anche un gol segnato, ma potrebbe essere confermato nella stessa posizione vista contro i pugliesi, lasciando spazio in avanti per i compagni.