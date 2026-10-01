Giovani del Milan, presto ci sarà spazio: la chiave calendario. E spunta una promessa per Comotto

Quattordici partite in due mesi per il Milan: Amorim vara la linea verde. Ecco le gerarchie d'attacco per Camarda e la mossa a sorpresa a centrocampo
Calciomercato Milan, Comotto in sede per firmare il rinnovo | VIDEO PM
Il Milan sta lavorando per la ripresa della stagione che ci sarà il prossimo 11 ottobre contro il Sassuolo: come scrive 'Il Corriere dello Sport' il club e Amorim hanno deciso di puntare anche sui giovani: si parla di Torriani, Vladimirov e Diawara, Comotto, Cisse e Camarda. Al momento l'unico che ha trovato veramente spazio è stato Cisse: il trequartista ha segnato due gol (contro Torino e Juventus) ed è partito spesso da titolare. Secondo il quotidiano, dopo la sosta Amorim darà spazio anche ai giovani. Comotto è ritenuto pronto e verrà inserito nelle rotazioni della mediana: in estate è arrivato il prolungamento del contratto e la promessa da parte del Milan di dargli spazio. Camarda è il vice Ramos per scelta chiara di Amorim: il Milan sarà impegnato ogni tre giorni tra Serie A ed Europa League e ci sarà spazio anche per il giovane attaccante rossonero, così come per gli altri giovani del Milan.
Calendario Milan: il tour de force densissimo in autunnoQuesto il calendario molto denso per il Diavolo:
- Domenica 11/10 (ore 18:00) - Serie A: Sassuolo-Milan
- Giovedì 15/10 (ore 18:45) - Europa League: RB Salzburg-Milan
- Domenica 18/10 (ore 18:00) - Serie A: Milan-Atalanta
- Giovedì 22/10 (ore 21:00) - Europa League: AFC Bournemouth-Milan
- Domenica 25/10 (ore 20:45) - Serie A: Udinese-Milan
- Mercoledì 28/10 (ore 18:30) - Serie A: Milan-Bologna
- Sabato 31/10 (ore 20:45) - Serie A: Milan-Inter
- Giovedì 05/11 (ore 18:45) - Europa League: Milan-Ferencváros
- Domenica 08/11 (ore 15:00) - Serie A: Genoa-Milan
- Domenica 22/11 (ore 18:00) - Serie A: Milan-Frosinone
- Giovedì 26/11 (ore 18:45) - Europa League: Olympiacos-Milan
- Lunedì 30/11 (ore 20:45) - Serie A: Cagliari-Milan
- Domenica 06/12 (ore 20:45) - Serie A: Milan-Parma
- Giovedì 10/12 (ore 21:00) - Europa League: Milan-Sunderland
Le gerarchie di Amorim: occasioni d'oro per Comotto e CamardaSarà quasi impossibile per Amorim non fare rotazioni e puntare su tutti i calciatori presenti in rosa: a centrocampo Comotto ha in questo momento davanti Rabiot, Modric, Musah e Jashari, ma potrebbe trovare presto spazio visto che i primi tre sono già stati utilizzati molto da Ruben Amorim. Camarda ha solo Ramos davanti a sé: il portoghese non potrà giocarle sempre tutte. Per i due talenti del Milan sarà fondamentale trovare minuti in campo e continuità: solo in questo modo potranno crescere con calma e diventare sempre più importanti per il Milan di Amorim.
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