Christian Comotto è uno dei talenti più cristallini prodotti dal settore giovanile del Milan negli ultimi anni. Il centrocampista classe 2008 sta trovando meno spazio del previsto nelle gerarchie di Ruben Amorim, ma le sue potenzialità restano indiscusse. Stefano Melissano, il dirigente che nell'estate 2025 lo portò allo Spezia, ha svelato alcuni retroscena sulla trattativa nella recente intervista concessa ai microfoni di 'Gianlucadimarzio.com'.

Le parole dell'ex DS dello Spezia

"Andai alla finale di Coppa Italia Primavera contro il Cagliari e chiesi a sua madre: 'Me lo date per lavorarci come ho fatto con Pio?'. È un 2008 ma ha una voglia tremenda di migliorarsi, è uno dei migliori talenti del calcio italiano. Tra maggio e giugno 2025 l'accordo era già chiuso, ma il Milan ha voluto portarlo in tournée per farlo vedere ad Allegri, che lo ha ritenuto un giocatore importante".

La stagione di Comotto allo Spezia

Presenze total i: 30 partite disputate tra campionato cadetto e Coppa Italia.

i: 30 partite disputate tra campionato cadetto e Coppa Italia. Minutaggio : 1.350 minuti effettivi trascorsi sul terreno di gioco.

: 1.350 minuti effettivi trascorsi sul terreno di gioco. Contributo e caratteristiche: un assist a referto, abbinato a doti di corsa, sostanza e una cifra tecnica fuori dal comune per la sua età.

Comotto-Milan, futuro in bilico

L'ex direttore sportivo dello Spezia ha spiegato di essere arrivato agrazie ai colloqui diretti con, mamma del ragazzo che ne cura anche gli interessi:Nonostante la complicata annata dello, culminata con ladalla Serie B alla Serie C, il percorso personale diè stato ampiamente positivo. Il ragazzo ha messo in mostra qualità e intensità da grande giocatore.Rientrato dal prestito allo Spezia,ha convintoa dargli una chance in prima squadra nel corso della tournée estiva. Nonostante la permanenza in rossonero, il centrocampista classe 2008 è ancora fermo a quotaL'intenzione delè quella di continuare a puntare su di lui, come testimonia il recentema se le gerarchie del tecnico portoghese non dovessero cambiare non è da escludere unAttenzione soprattutto a, che avevano già avviato i primi sondaggi esplorativi in estate.