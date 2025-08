Sacchi a Baresi: “Un forte abbraccio al mio capitano, dimostrerà coraggio”

A 64 anni, l'ex capitano del Milan e della Nazionale, Franco Baresi , è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo polmonare. La notizia ha suscitato una grande ondata di affetto e sostegno da parte del mondo sportivo e di tutti i tifosi, non solo milanisti, che si sono uniti nel fargli gli auguri di pronta guarigione. Ecco, di seguito, l pensiero di Sacchi, suo ex allenatore:

"Voglio mandare un forte abbraccio al mio capitano in questo momento delicato. Franco per me è stato ed è una persona importantissima cui voglio molto bene. Sono sicuro che anche in questa situazione dimostrerà coraggio e forza di volontà."