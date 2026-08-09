Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere

Pochi minuti dopo il fischio finale dell'amichevole persa 3-0 dal Milan contro il Chelsea, un post pubblicato da Zlatan Ibrahimovic ha scatenato un’ondata di polemiche. Il Senior Advisor di RedBird ha condiviso sul proprio account Instagram uno scatto che lo ritrae in un bosco mentre cucina carne alla brace, accompagnato dalla scritta "Wild Chef". Oltre alle reazioni di diversi tifosi nei commenti, la tempistica della pubblicazione non è piaciuta neanche al giornalista Sandro Sabatini.

Milan, Sabatini attacca Ibrahimovic

"Invece di seguire il Milan, Ibrahimovic si è messo a fare una grigliata l'8 agosto. La foto è spuntata proprio dopo lo 0-3 incassato contro il Chelsea: lui era lì a grigliare. Ibrahimovic è fantastico perché alla fine non gliene importa nulla. Si fa la sua bella grigliata, pubblica il video e fa il pieno di like. Contento lui, contenti tutti. Gli unici scontenti restano i tifosi del Milan".

Nell’ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube,si è espresso in modo critico nei confronti di

A scatenare la rabbia del popolo rossonero è la sensazione che Ibrahimovic non stesse neanche guardando la partita. Una nuova polemica, dunque, dopo il mancato ricordo di Franco Baresi nei giorni successivi alla sua scomparsa. Lo svedese non è nuovo ad uscite del genere, ma parte dei tifosi comincia a non gradire più questo atteggiamento.

Il ruolo di Ibrahimovic nel Milan

A livello ufficiale,è ilL'ex calciatore, dunque, non rappresenta una parte attiva dell'organigramma del, ma è più un importante azionista del fondo proprietario del club. Lo stesso ruolo, nel 2023, era stato offerto aL'allora direttore tecnico, però, decise di non accettare la proposta die di non acquistare quote di RedBird. Una scelta che ha portato al licenziamento pochi mesi dopo.