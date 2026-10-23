Dopo la rete in Europa League contro il Salisburgo, Goncalo Ramos ha trovato di nuovo la via del gol in campionato, battendo Carnesecchi su calcio di rigore. Nel secondo tempo, il centravanti portoghese ha avuto l'opportunità di siglare la sua prima doppietta con la maglia del Milan, ma si è fatto ipnotizzare dal portiere nerazzurro. A commentare le recenti prestazioni dell'ex PSG è stato il giornalista Sandro Sabatini.

Milan, le parole di Sabatini su Ramos

"Gonçalo Ramos ha giocato un po' meglio rispetto alle ultime volte, si è tolto la bella soddisfazione del gol su rigore, poi un po' vanificata da un errore nel penalty bis parato da Carnesecchi. Devo dire che si fa fatica giustificare quanti soldi è costato, ma comunque anche lui sembra in crescita come tutta la squadra...".

Milan, quali giocatori potevi prendere con la stessa cifra?

Benjamin Sesko (Manchester United): 75 milioni di euro

(Manchester United): 75 milioni di euro Matheus Cunha (Manchester United): 75 milioni di euro

(Manchester United): 75 milioni di euro Victor Osimhen (Galatasaray): 65 milioni di euro

(Galatasaray): 65 milioni di euro Junior Kroupi (Bournemouth): 70 milioni di euro

(Bournemouth): 70 milioni di euro Igor Thiago (Brentford): 65 milioni di euro

(Brentford): 65 milioni di euro Viktor Gyokeres (Arsenal): 55 milioni di euro

(Arsenal): 55 milioni di euro Rasmus Hojlund (Napoli): 60 milioni di euro

(Napoli): 60 milioni di euro Harry Kane (Bayern Monaco): 60 milioni di euro

(Bayern Monaco): 60 milioni di euro Nick Woltemade (Juventus): 50 milioni di euro

(Juventus): 50 milioni di euro Kai Havertz (Arsenal): 60 milioni di euro

(Arsenal): 60 milioni di euro Omar Marmoush (Tottenham): 50 milioni di euro

(Tottenham): 50 milioni di euro Ferran Torres (Barcellona): 55 milioni di euro

(Barcellona): 55 milioni di euro Marcus Thuram (Inter): 50 milioni di euro

(Inter): 50 milioni di euro Pio Esposito (Inter): 50 milioni di euro

Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio account TikTok,si è espresso così suEcco una lista dei centravanti che ilavrebbe potuto acquistare consecondo i valori di 'Transfermarkt.it':

Tuttavia, è importante sottolineare che molti di questi attaccanti non sono sul mercato e per strapparli alle rispettive squadre sarebbe servito un'esborso economico decisamente superiore rispetto ai 74 milioni di euro spesi per Gonçalo Ramos. Inoltre, alcuni di questi profili (come Ferran Torres, Havertz e Marmoush) non sono prime punte. 'Transfermarkt' non è la bibbia, può essere un indicatore utile a farsi una prima idea, ma il mercato dipende da tanti altri fattori come la durata del contratto, la concorrenza e la volontà dei club di cedere o meno un determinato calciatore. Il valore di Ramos sul portale tedesco è di 50 milioni di euro.

L'avvio di stagione di Gonçalo Ramos

Prelevato in estate dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro più bonus,è arrivato alcon grandissime aspettative. Non è mai facile giocare con sapendo di essere stato pagato così tanto, ma il classe 2001 non sembra avvertire questa pressione. Nelle prime 9 uscite stagionali, il centravanti portoghese ha messo insiemenumeri discreti, impreziositi ulteriormente da un