Rui Costa: “Presto il Milan di nuovo in Champions, so che Maldini ci tiene”

MILAN NEWS – Cinque stagioni con la maglia del Milan, ad alto livello e condite però solo da 11 gol in 192 presenze. Manuel Rui Costa è rimasto molto legato ai colori rossoneri, con cui ha vinto tutto. Più volte ha sottolineato come la vittoria di Manchester sia stata il coronamento di un sogno. Oggi è direttore sportivo del Benfica, altro club in cui ha giocato. Ai microfoni di SportMediaset, però, ha parlato del momento del Milan, dicendosi molto fiducioso. Ecco le sue dichiarazioni: “Stanno lavorando bene, si sapeva che sarebbe servito un po’ di tempo per far sì che il Milan tornasse lì dove deve stare. I risultati si cominciano a vedere e presto torneremo a vedere il Milan in Champions League, ne sono sicurissimo. Conosco le capacità di Maldini, gli auguro che riesca a fare tutto quello che desidera. So quanto ci tiene e quanto è tifoso di questa squadra e vuole vedere a tutti i costi il Milan dove non può più uscire”.

