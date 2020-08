Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, parti vicine ma niente accordo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, in edicola, fa il punto sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Il classe 1981, attualmente in Svezia, si diverte a farsi fotografare all’esterno di un ristorante a Jönköping, nel quale si è fermato a pranzo nella giornata di ieri. Una situazione che, difficilmente, potrà ripetersi domani in quel di Milanello, luogo in cui inizierà ufficialmente il raduno per preparare la stagione 2020/2021. Tra Ibra e il club rossonero regna il silenzio, nonostante la consapevolezza di essere vicini ad un accordo.

Da Casa Milan, infatti, continua a filtrare ottimismo a causa di un lavoro costante tra la dirigenza rossonera e l’entourage dello svedese. La lontananza iniziale è stata colmata, con le parti in causa che hanno stabilito una parte fissa di 6 milioni di euro. La discordia rimane sui bonus, poco graditi al giocatore ma funzionali alle esigenze del Milan. Ibra ne fa una questione di principio: grazie a lui, il Diavolo ha preso consapevolezza dei propri mezzi, rialzandosi in tempi brevi e facendo ferro e fuoco davanti a sé nel periodo post-lockdown. Un merito che Ibra vuole che gli venga riconosciuto.

Il Milan ha infatti alzato l’iniziale offerta di 5 milioni, portandola a 6, con Mino Raiola che si è dimostrato disposto a scendere dalla richiesta di 7. Un clima di collaborazione perché entrambi vogliono la stessa cosa. Eppure, ancora, nessuna fumata bianca. Mancano soltanto 24 ore per varcare il cancello di Milanello da giocatore del Milan, difficile però pensare che il sì definitivo possa arrivare oggi. Qualora Ibra non si dovesse presentare al ritiro niente paura: non c’è nessuna ‘deadline’ fissata dal Milan, che però non vuole aspettare più del dovuto visti gli impegni non così lontani. Inevitabile, dunque, almeno pensare di cominciare a guardarsi attorno per cercare soluzioni alternative.

