GAZZETTA DELLO SPORT

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, domenica 23 agosto 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il possibile terremoto in casa Inter, con l’addio di Antonio Conte e l’arrivo di Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda il Milan, attenzione alla situazione Zlatan Ibrahimovic: lo svedese non ha ancora dato il suo sì definitivo al Milan.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA