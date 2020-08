Calciomercato Milan – Torna di moda Ceballos: la situazione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La scorsa estate si è fatto un gran parlare dell’interesse del Milan per Dani Ceballos (classe 1996). Dopo numerose indiscrezioni, alla fine lo spagnolo campione d’Europa con la Spagna U21 si è trasferito all’Arsenal in prestito: 37 presenze, 2 gol e 2 assist in tutte le competizioni.

Un bottino non particolarmente positivo per un giocatore delle sue qualità. Peraltro la stagione si è conclusa con il club londinese ottavo in Premier League, con in mezzo l’esonero di Emery. Come se non bastasse, c’era grande stima da parte del tecnico ex Siviglia per Ceballos. Ora il centrocampista del Real Madrid, stando alle indiscrezioni del tabloid inglese The Telegraph, è stato nuovamente accostato al Milan.

CEBALLOS AL MILAN, IN CHE RUOLO? – Le sue caratteristiche lasciano pensare che in rossonero potrebbe avere spazio da trequartista al posto di Hakan Calhanoglu, visto il 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Più difficile, seppur possibile, un arretramento nei due centrocampisti davanti la difesa.

Un anno fa Ceballos disse: “Onestamente, voglio giocare e so che nel Real Madrid è molto difficile, il tempo dirà se ho il livello per essere un giocatore da Real”.

E un anno dopo la situazione la stessa. Con un Europeo ancora da giocare, e dunque l’ambizione di poterci arrivare in forma e con una nuova possibile stagione da rigiocare che possa andare diversamente rispetto a quella con l’Arsenal. Stavolta con la maglia del Milan? È la volta buona per Ceballos?

