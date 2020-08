Calciomercato Milan – Donnarumma, il Real Madrid osserva: pronto l’assalto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluigi Donnarumma ha un contratto in scadenza con il Milan al giugno 2021. Meno di un anno praticamente, e Gigio potrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero. Un clamoroso epilogo che farebbe perdere ai rossoneri un bottino pazzesco, visto che parliamo di un prodotto cresciuto nel settore giovanile, oltre che di uno straordinario portiere.

Il danno economico per il Milan, nel caso di mancato rinnovo di Donnarumma sarebbe incalcolabile. Per questo Paolo Maldini e gli altri dirigenti lavoreranno quanto prima per discutere con Mino Raiola il prolungamento. Sono emerse indiscrezioni in questi giorni circa un rinnovo con un eventuale adeguamento economico ed eventualmente l’inserimento di una clausola rescissoria di 50 milioni di euro in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Tutte possibilità, che fin qui non trovano alcuna ufficialità, anzi. Si parla che vere e proprie novità circa il rinnovo di Gigio, seppur sia rischioso per una serie di motivi, si possano avere a stagione iniziata e a calciomercato chiuso. I tempi, causa coronavirus, sono ristretti e si sono anche allungati vista la situazione.

Donnarumma-Real Madrid: la clamorosa indiscrezione

Ma l’indiscrezione clamorosa arriva dalla Spagna, precisamente dai colleghi di “Don Diario”. Il Real Madrid tiene sotto osservazione la situazione Donnarumma: stanno seriamente pensando di acquistarlo a parametro zero la prossima estate. Uno sgambetto clamoroso che, in questo caso, farebbe Raiola (e il giocatore) al Milan.

Da non escludere l’interessamento del Real Madrid anche con eventuale clausola rescissoria che potrebbe attivarsi (sono tutte supposizioni) in caso di mancata qualificazione del Milan in Champions. Stessa idea che avrebbe, eventualmente, lo stesso PSG. Insomma, vedremo come si evolverà la situazione.

Il rinnovo di Donnarumma è troppo importante per il Milan: il club lo sa, il giocatore pure e Raiola fiuta un nuovo gioco al rialzo. Gigio guadagna già 6 milioni di euro netti l’anno, ma non è da escludere un nuovo aumento, anche e soprattutto per i rischi che andrebbe a comportare una sua mancata firma.

IBRAHIMOVIC-MILAN, LA RISPOSTA PER IL RINNOVO… >>>

MATIAS VINA, NOVITA’ SUL SUO FUTURO AL MILAN >>>