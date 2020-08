Rinnovo Ibrahimovic, nessuna risposta al Milan: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Da diverse settimane ormai discutiamo, parliamo e scriviamo del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Per primi, noi di Pianetamilan, abbiamo lanciato l’indiscrezione circa un accordo tra le parti per il prosieguo dell’avventura insieme (leggi la nostra ESCLUSIVA SU IBRA). Il contratto dello svedese è fino al 31 agosto, dunque la fretta di firmare non c’è, lo ribadiamo.

Ora l’ultimissima indiscrezione, l’ennesima di queste settimane, arriva da Gianluca Di Marzio su Sky Sport: “Un “sì” definitivo che tarda ad arrivare, nonostante il pressing rossonero. Zlatan Ibrahimovic non ha ancora accettato la proposta contrattuale del Milan“.

Poi Di Marzio aggiunge: “Al momento non ci sono segnali imminenti di una chiusura che porti lo svedese a essere presente al raduno di lunedì. I tempi dunque si stanno allungando, nonostante il Milan spingerà per cercare di arrivare alla fumata bianca”.

Ibrahimovic rappresenta la continuità del progetto iniziato qualche mese fa, e che nel 2020 ha portato grandi risultati. Purtroppo non sono bastati per raggiungere la Champions League, ma la strada pare quella giusta. E va percorsa, e continuata, con Zlatan a bordo.

