Calciomercato – Ritorno di Braida al Milan? C’è l’indiscrezione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In molti sarebbero d’accordo, ma un ritorno di Ariedo Braida al Milan è davvero possibile? L’indiscrezione è stata lanciata dal collega Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24: Braida può tornare, anche se non è chiaro quale ruolo andrebbe a ricoprire.

L’ex dirigente rossonero, che recentemente ha lavorato anche per il Barcellona, è sempre rimasto legato ai colori rossoneri. In una recente intervista ha dichiarato: “Si è parlato, ma sono solo voci. Non c’è stato nulla di concreto. Mi piacerebbe tornare, il Milan è il Milan, ce l’ho nel cuore…”.

Un ritorno di Braida al Milan resta una possibilità. C’è stata una prima indiscrezione oggi, che si aggiunge alle voci di qualche settimana/mese fa. Vedremo se nelle prossime ore/giorni avremo ulteriori novità in merito.

IBRAHIMOVIC-MILAN, LA RISPOSTA PER IL RINNOVO…>>>

TRATTATIVA BAKAYOKO-MILAN: GLI AGGIORNAMENTI >>>