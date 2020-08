Calciomercato – Trattativa Bakayoko-Milan: gli aggiornamenti

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il ritorno di Tiémoué Bakayoko è probabilmente la trattativa più concreta e attiva per quanto riguarda il Milan. Se ne parla già da qualche settimana, e pare che il giocatore abbia dato disponibilità e priorità ai rossoneri, oltre che l’intenzione di ridursi l’ingaggio.

Ecco gli ultimissimi aggiornamenti da Gianluca Di Marzio circa un possibile ritorno di Bakayoko al Milan: “Proseguono i lavori per riportare in rossonero Bakayoko: la trattativa prosegue e non ci sono scadenze temporali che mettano fretta alla dirigenza per completare il trasferimento”.

Bakayoko, ripetiamo, ha dato la priorità al ritorno nel Milan. Il ritorno in rossonero del roccioso centrocampista francese, sarebbe un’operazione importante, per rinforzare la mediana. Oltre a Bennacer e Kessie, si potrà fare affidamento al roccioso francese che, peraltro, conosce ambiente e campionato.

