PM – Ibrahimovic rinnoverà con il Milan: “La mia carriera non è finita”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ma davvero pensavate che Zlatan Ibrahimovic volesse chiudere la sua carriera dopo questa stagione? No, non lo conoscete proprio. E allora, a questo punto, la strada migliore per lui, e non solo, è quella che porta al rinnovo con il Milan. Non si conoscono ancora news dettagliate circa un incontro tra lui, Ivan Gazidis e la dirigenza rossonera per discutere del suo contratto. Ma siamo certi che tra qualche giorno tutti si siederanno a un tavolo per discuterne.

Ibrahimovic vuole continuare a giocare, ad alti livelli, e la soluzione migliore è quella rossonera. Deve rimanere al Milan, almeno per un’altra stagione. Non sono molti i club che vogliono acquistarlo, più per il suo ingaggio che per la sua età. E le altre opzioni avanzate sin qui – Hammarby, Monza e Bologna – non sono, con tutto il rispetto, abbastanza prestigiose per meritarsi di essere l’ultimo club della carriera di Zlatan. Lo sa lui, lo crediamo noi.

Dalle informazioni in nostro possesso, è praticamente certo che Zlatan Ibrahimovic rinnoverà con il Milan per un’altra stagione. Questa è la notizia più importante, quella che interessa ai tifosi rossoneri e in generale agli amanti del calcio.

Per le cifre e i dettagli ci sarà tempo. Ricordiamo che mancano ancora due partite alla fine della Serie A, e i rossoneri sperano ancora di poter superare la Roma in classifica ed evitare i tre turni preliminari per accedere alla prossima fase a gironi d’Europa League.

L’importanza di Ibra per questa squadra è sotto gli occhi di tutti. Da gennaio 2020 è cambiato tutto, o quasi, e nel post-lockdown la svolta decisiva. Merito di Zlatan? Non tutto, per carità, ma buona parte sì. Basta andare a leggere le interviste dei vari giocatori, su tutte quella di Saelemaekers qualche giorno fa. Ha alzato pretese e ambizioni individuali e di squadra, e già questo basta e avanza per capire quanto sia importante un leader di questo genere in squadra. La mentalità vincente, la voglia di dare sempre più del massimo, di non arrendersi mai.

Il Milan aveva perso tutti questi valori negli ultimi anni, e con Ibrahimovic (e Maldini, aggiungiamo noi) li sta pian piano recuperando. Guai a pensare che il ‘processo di recupero’ di questi valori sia finito. Per questo Ibra deve rinnovare. E così sarà. Statene certi.

