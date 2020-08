Calciomercato Milan – Contatti per Matias Vina: la richiesta del Palmeiras

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nello scorso calciomercato invernale il Milan aveva a lungo trattato, con il Nacional de Montevideo, l’acquisto di Matías Vina, classe 1997, terzino uruguaiano. Poi il Palmeiras ha pagato 5,5 milioni di euro al Nacional anticipando la concorrenza milanista.

Ora si torna a parlare del difensore sudamericano, nuovamente accostato al Milan. L’aggiornamento dell’ultim’ora è stato lanciato da Gianluca Di Marzio: “Continuano i contatti per Matías Vina del Palmeiras: la trattativa è sempre viva ma al momento il Palmeiras chiede 10 milioni per il terzino uruguaiano. Il Milan sta cercando di abbassare il prezzo“.

Ma conosciamo meglio Matìas Vina terzino sinistro classe 1997, in grado di giocare all’occorrenza anche da difensore centrale e da centrocampista davanti la difesa. In questa stagione in Brasile con il Palmeiras ha collezionato 8 presenze e 1 assist.

Il terzino ha un contratto fino al 2024, acquistato appunto appena sei mesi fa. È già nel giro della nazionale maggiore: 5 presenze con la sua Uruguay. Il Milan è alla ricerca di un vice-Theo Hernandez, che possa far rifiatare il francese e che non lo faccia rimpiangere di restare qualche partita in panchina: Vina è uno dei nomi emersi fin qui. Vedremo se la trattativa si potrà o meno concretizzare.

