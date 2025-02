Brutte notizie per Rugani. Il difensore della Juventus, attualmente in prestito all’Ajax, è stato condannato

Brutte notizie per Daniele Rugani. Il difensore della Juventus, attualmente in prestito all’Ajax fino al termine della stagione, è stato condannato oggi da un giudice di Torino per guida in stato di ebbrezza, a seguito di un episodio avvenuto la scorsa estate.