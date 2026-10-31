Oltre duecento giocatori nella storia sono riusciti a realizzare almeno un gol in Milan-Inter, ma pochi di questi resteranno impressi per sempre nella mente dei tifosi. Una rete indimenticabile è quella realizzata da Ronaldinho nel 2008: decisiva per la vittoria dei rossoneri e ancora indigesta agli interisti. L'ex fantasista brasiliano si è espresso sul social networx X a poche ore dalla stracittadina numero 247 della storia.

Verso il derby Milan-Inter, le parole di Ronaldinho

"È il giorno del derby! Forza Milan!!!".

Il rapporto speciale di Ronaldinho con il derby di Milano

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