Il commento di Ronaldinho in vista del derby: il tifo per il Milan e quella rete indimenticabile segnata contro l'Inter il 28 settembre 2008
Ex Milan, Ronaldinho torna in campo con il Ravenna: ecco quando | Video
Oltre duecento giocatori nella storia sono riusciti a realizzare almeno un gol in Milan-Inter, ma pochi di questi resteranno impressi per sempre nella mente dei tifosi. Una rete indimenticabile è quella realizzata da Ronaldinho nel 2008: decisiva per la vittoria dei rossoneri e ancora indigesta agli interisti. L'ex fantasista brasiliano si è espresso sul social networx X a poche ore dalla stracittadina numero 247 della storia.
Verso il derby Milan-Inter, le parole di RonaldinhoCome milioni di tifosi in giro per il mondo, anche Ronaldinho stasera sarà davanti alla TV per seguire il derby Milan-Inter. Il sostegno del brasiliano, chiaramente, andrà ai rossoneri di Ruben Amorim.
"È il giorno del derby! Forza Milan!!!".
Il rapporto speciale di Ronaldinho con il derby di MilanoL'esperienza al Milan di Ronaldinho inizia nel luglio del 2008, quando il club lo acquista dal Barcellona per 22 milioni di euro. Dopo un assist al debutto contro il Bologna, il brasiliano firma la sua prima rete proprio nel derby contro l'Inter: un colpo di testa - su assist di Kakà - che termina dritto sotto l'incrocio dei pali della porta difesa da Julio Cesar. L’ex fantasista chiude la sua prima stagione in rossonero con 10 gol in 36 presenze. Nell’annata successiva, ‘Dinho’ vince il premio di miglior assist-man della Serie A 2009/2010, prima della cessione a titolo definitivo al Flamengo nel gennaio del 2011.
Cosa fa ora?Ronaldinho, recentemente tesserato dal Ravenna, vuole scendere in campo un'ultima volta per raggiungere la cifra tonda dei 300 gol da professionista, traguardo da cui dista una sola rete. L'esordio in Serie C del brasiliano dovrebbe arrivare domenica 15 novembre, alle 17:30. Per quella data, il calendario mette di fronte Ravenna e Forlì nel derby romagnolo.
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