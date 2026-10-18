L'esordio in Serie A rappresenta un momento speciale per qualsiasi calciatore, ma per Robinho Jr il debutto in campionato porta con sé anche il peso di un cognome molto importante. Il classe 2007, figlio dell'ex attaccante del Milan Robinho, ha fatto il suo esordio nel mondo del calcio dei grandi con addosso la maglia del Genoa, aprendo un vero e proprio nuovo capitolo della sua carriera dopo le prime esperienze con il Santos e l'approdo in Italia.

Milan, torna Robinho

Il brasiliano è arrivato in Liguria la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato 8 milioni, n investimento che testimonia la fiducia del club ligure nelle sue potenzialità. Prima della chiamata in prima squadra,si era messo in evidenza con la primavera allenata dacollezionando 3 gol nelle prime 3 presenze ufficiali.

Le prestazioni positive poi hanno convinto De Rossi a concedergli un'opportunità in prima squadra, un passaggio significativo per un ragazzo che, nonostante una struttura fisica ancora da sviluppare, ha dimostrato di possedere le caratteristiche necessarie per prendersi il suo spazio.

Dal Milan alla Serie A: il cognome Robinho torna sotto ai riflettori

Il cognome Robinho è legato anche alla storia recente delil padre ha vestito la maglia rossonera daldiventando uno dei massimi protagonisti dell'attacco rossonero. Arrivato dalnell'estate del 2010, il brasiliano contribuì alla conquista delloalla

Durante la sua esperienza a San Siro, Robinho spiccò per la sua tecnica, la capacità di saltare l'uomo e la fantasia negli ultimi metri. Insieme ad Ibrahimović, contribuì a rendere competitivo tutto il reparto offensivo lasciando il segno nella stagione dello scudetto. Il suo percorso con il Milan terminò poi nel 2014, quando tornò in Brasile per proseguire la carriera con la maglia del Santos.

Oggi invece il figlio prova a costruirsi una strada nel calcio italiano, seguendo le orme di suo papà. Il suo percorso però dovrà essere valutato sulla base delle prestazioni e della crescita personale: Robinho Jr infatti, presenta delle caratteristiche molto interessanti, pur senza essere una vera e propria copia del padre. Rispetto al genitore, che prediligeva maggiormente il piede destro, il giovane attaccante sembra avere maggior naturalezza con entrambi.

Nel percorso di Robinho jr non sono mancati ovviamente i momenti di tensione, come l'episodio che lo ha coinvolto in passato con Neymar durante un allenamento al Santos, dove successivamente il giovane avrebbe presentato un reclamo al club.

Una vicenda che ha attirato attenzione mediatica e che si inserisce in una fase delicata della sua esperienza in Brasile. Adesso però, ovviamente il contesto è cambiato, e il Genoa gli offre una nuova opportunità per imparare e crescere.