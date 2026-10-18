Pellegatti preoccupato prima dell'Atalanta: "Il Milan deve vincere. C'è una cosa che detesto"

Manca sempre meno a Milan-Atalanta, partita valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2026-27 che si giocherà a San Siro dalle 18:00. Il giornalista Carlo Pellegatti è sembrato molto preoccupato nel suo video su "YouTube":

"Dopo la vittoria dell'Inter e della Roma il Milan si trova a sette punti dalla prima e a cinque dalla seconda e deve ancora inseguire. Se c'è una cosa che detesto è quella di essere già lontani ad ottobre. Dobbiamo assolutamente vincere contro l'Atalanta per tenere le distanze. E' logorante inseguire perché non puoi sbagliare una partita".

Il giornalista sottolinea una colpa importante del Milan di Amorim e una tendenza chiara in questo inizio di stagione:

"I due punti persi contro il Sassuolo sono di una gravità inaudita. Manca la concentrazione nei momenti decisivi delle partite e della stagione. Ho visto l'Atalanta contro il Venezia, nel primo tempo è andata a mille all'ora. Il Milan deve giocare molto bene per vincere. Dobbiamo iniziare a vincere anche contro le prime 6/7 del campionato: abbiamo pareggiato contro la Lazio e la Juventus".

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Il rendimento nei big match e il confronto con la scorsa stagione

La fatica contro le grandi: Sicuramente il Diavolo ha fatto più fatica a trovare il risultato contro squadre più forti rispetto alle cosiddette "piccole", avendo collezionato solo pareggi contro Lazio e Juventus.

Sicuramente il Diavolo ha fatto più fatica a trovare il risultato contro squadre più forti rispetto alle cosiddette "piccole", avendo collezionato solo pareggi contro Lazio e Juventus. Il precedente dello scorso anno: Va ricordato anche di come il Diavolo la scorsa stagione abbia perso il quarto posto e l'accesso alla Champions League proprio per i punti persi contro squadre meno forti del Milan.

Gli obiettivi di Ruben Amorim e la crescita tattica

Manca ancora tantissimo in stagione e il Diavolo ha ancora in mano tutti gli obiettivi stagionali.

Ovviamente servirà crescere a livello di gioco e di prestazioni e cercare più continuità, con Amorim che sta cercando di trovare la soluzione tattica migliore per i calciatori che ha a sua disposizione in questo momento.