Pellegatti duro sul Milan dopo la vittoria dell'Inter sul Bologna: "Ecco cosa manca al Diavolo"

Dopo la vittoria in rimonta dell'Inter sul campo del Bologna, il giornalista Carlo Pellegatti si è sfogato nel suo video su 'YouTube' facendo un paragone con Sassuolo-Milan, terminata 1-1 con il Diavolo che si è fatto rimontare:

"Ci manca ancora vincere contro le squadre non big. Bisogna trovare i giocatori leader, anche l'Inter può trovare una giornata complicata, ma poi chiude la saracinesca. Lì deve migliorare il Milan, deve essere più 'crudele', più feroce e sicuro. Non mi rassegno a vedere il Milan che vince 1-0 contro il Sassuolo e poi scompare, Sassuolo che prende 4 gol dal Frosinone".

Sicuramente il Milan deve migliorare sotto questo aspetto: è già successo due volte in stagione contro la Juventus e contro il Sassuolo, due partite in cui i rossoneri sono andati avanti di un gol e poi si sono fatti rimontare. Quattro punti persi importanti per i rossoneri di Ruben Amorim.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il problema delle rimonte e il paragone con le rivali

Anche contro la Lazio c'è stata una situazione simile: dopo i due gol recuperati dal Milan, i rossoneri si sono un po' fermati e non hanno avuto la fermezza per trovare il terzo gol che avrebbe potuto vincere la partita.

Pellegatti ha parlato anche dei possibili dubbi di formazione in vista di Milan-Atalanta di questa sera:

"I miei dubbi sono su chi giocherà tra Moreira ed Estupinan e chi tra Cisse e Pulisic. L'Atalanta ha delle belle individualità".

Il piano tattico di Ruben Amorim per l'Atalanta

I dubbi sulle corsie esterne: resta aperto il ballottaggio serrato tra Moreira ed Estupinan per presidiare la fascia.

resta aperto il ballottaggio serrato tra per presidiare la fascia. La gestione delle forze in attacco: staffetta caldissima tra il momento d'oro di Cisse e l'esperienza di Pulisic.

Vedremo quale sarà il piano tattico di Ruben Amorim che potrebbe schierarsi con un 4-3-3 che potrebbe diventare anche un 3-4-2-1 a gara in corso.