Pellegatti duro sul Milan dopo la vittoria dell'Inter sul Bologna: "Ecco cosa manca al Diavolo"

Lo sfogo di Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube: "Il Milan deve essere più crudele come l'Inter". Le ultime sui ballottaggi per la sfida contro l'Atalanta
Milan, scatta il ritiro pre Atalanta: il video fuori dall'Hotel Double Tree
Dopo la vittoria in rimonta dell'Inter sul campo del Bologna, il giornalista Carlo Pellegatti si è sfogato nel suo video su 'YouTube' facendo un paragone con Sassuolo-Milan, terminata 1-1 con il Diavolo che si è fatto rimontare:
"Ci manca ancora vincere contro le squadre non big. Bisogna trovare i giocatori leader, anche l'Inter può trovare una giornata complicata, ma poi chiude la saracinesca. Lì deve migliorare il Milan, deve essere più 'crudele', più feroce e sicuro. Non mi rassegno a vedere il Milan che vince 1-0 contro il Sassuolo e poi scompare, Sassuolo che prende 4 gol dal Frosinone".
Sicuramente il Milan deve migliorare sotto questo aspetto: è già successo due volte in stagione contro la Juventus e contro il Sassuolo, due partite in cui i rossoneri sono andati avanti di un gol e poi si sono fatti rimontare. Quattro punti persi importanti per i rossoneri di Ruben Amorim.
Il problema delle rimonte e il paragone con le rivaliAnche contro la Lazio c'è stata una situazione simile: dopo i due gol recuperati dal Milan, i rossoneri si sono un po' fermati e non hanno avuto la fermezza per trovare il terzo gol che avrebbe potuto vincere la partita.
Pellegatti ha parlato anche dei possibili dubbi di formazione in vista di Milan-Atalanta di questa sera:
"I miei dubbi sono su chi giocherà tra Moreira ed Estupinan e chi tra Cisse e Pulisic. L'Atalanta ha delle belle individualità".
Il piano tattico di Ruben Amorim per l'Atalanta
- I dubbi sulle corsie esterne: resta aperto il ballottaggio serrato tra Moreira ed Estupinan per presidiare la fascia.
- La gestione delle forze in attacco: staffetta caldissima tra il momento d'oro di Cisse e l'esperienza di Pulisic.
Vedremo quale sarà il piano tattico di Ruben Amorim che potrebbe schierarsi con un 4-3-3 che potrebbe diventare anche un 3-4-2-1 a gara in corso.
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