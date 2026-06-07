La ricostruzione della rissa tra Leao e Roman

Nel finale del primo tempo della gara disputata allo stadio ‘Belenenses’, Leao ha rimediato un cartellino rosso diretto. Tutto è nato da un contatto sulla linea di fondo tra Faundez e Joao Cancelo. Al battibecco si è aggiunto il difensore cileno Ivan Roman e a quel punto il calciatore del Milan è intervenuto a sostegno del proprio compagno di squadra. Tra i due è scoppiata una rissa (qui il video): il portoghese ha spinto l'avversario colpendolo ripetutamente al collo, per poi sferrargli una manata in faccia che lo ha fatto cadere a terra. Una volta riportata la calma, l'arbitro italiano Zufferli ha espulso sia Leao sia Roman.