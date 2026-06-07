Leao prova a giustificarsi—
Al termine della sfida, Leao ha voluto commentare l'episodio attraverso i propri canali social, spiegando la sua dinamica dei fatti.
“Primo test fatto. Riguardo alla mia espulsione, volevo semplicemente proteggere il mio compagno e non avevo assolutamente l'intenzione di fare del male all'avversario! Grazie a tutti i tifosi portoghesi presenti, l'atmosfera era incredibile. Avanti insieme".
Mondiale a rischio?—
Di norma, una condotta violenta sanzionata con il rosso diretto costa dalle due alle tre giornate di stop. Una sanzione che costringerebbe Leao a saltare come minimo il match di esordio del Mondiale. Il Portogallo si affida tuttavia a due precedenti favorevoli. Lo scorso novembre, Cristiano Ronaldo fu fermato per un solo turno dopo una gomitata a O'Shea. Di recente, anche Jurgen Locadia, attaccante di Curaçao, ha scontato una sola giornata per un colpo proibito a Gilmour contro la Scozia. La nazionale lusitana affronterà la Nigeria nell'ultimo test amichevole prima del torneo: l'auspicio è che Leao salti questa partita per essere regolarmente a disposizione al debutto contro la Repubblica Democratica del Congo, in programma mercoledì 17 giugno alle 19:00
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