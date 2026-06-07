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Leao dopo la rissa: “Volevo difendere un mio compagno”, ma ora rischia di saltare il Mondiale

Rafael Leao, attaccante Milan
Rafael Leao prova a giustificarsi sui social dopo la rissa con Ivan Roman e l'espulsione rimediata in Portogallo-Cile: salta il Mondiale? Ecco cosa dice il regolamento
Redazione PM

Rafael Leao aggiunge un nuovo capitolo negativo a una stagione già parecchio complicata. Dopo aver chiuso il campionato con il Milan tra i fischi dei tifosi per la mancata qualificazione in Champions League, l'attaccante portoghese puntava sul Mondiale per riscattarsi. L’episodio dell’amichevole di Lisbona contro il Cile, però, ha complicato i piani del giocatore, reduce anche dalla recente richiesta di cessione dal club rossonero.

La ricostruzione della rissa tra Leao e Roman

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Nel finale del primo tempo della gara disputata allo stadio ‘Belenenses’, Leao ha rimediato un cartellino rosso diretto. Tutto è nato da un contatto sulla linea di fondo tra Faundez e Joao Cancelo. Al battibecco si è aggiunto il difensore cileno Ivan Roman e a quel punto il calciatore del Milan è intervenuto a sostegno del proprio compagno di squadra. Tra i due è scoppiata una rissa (qui il video): il portoghese ha spinto l'avversario colpendolo ripetutamente al collo, per poi sferrargli una manata in faccia che lo ha fatto cadere a terra. Una volta riportata la calma, l'arbitro italiano Zufferli ha espulso sia Leao sia Roman.

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Leao prova a giustificarsi

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Al termine della sfida, Leao ha voluto commentare l'episodio attraverso i propri canali social, spiegando la sua dinamica dei fatti.

“Primo test fatto. Riguardo alla mia espulsione, volevo semplicemente proteggere il mio compagno e non avevo assolutamente l'intenzione di fare del male all'avversario! Grazie a tutti i tifosi portoghesi presenti, l'atmosfera era incredibile. Avanti insieme".

Mondiale a rischio?

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Di norma, una condotta violenta sanzionata con il rosso diretto costa dalle due alle tre giornate di stop. Una sanzione che costringerebbe Leao a saltare come minimo il match di esordio del Mondiale. Il Portogallo si affida tuttavia a due precedenti favorevoli. Lo scorso novembre, Cristiano Ronaldo fu fermato per un solo turno dopo una gomitata a O'Shea. Di recente, anche Jurgen Locadia, attaccante di Curaçao, ha scontato una sola giornata per un colpo proibito a Gilmour contro la Scozia. La nazionale lusitana affronterà la Nigeria nell'ultimo test amichevole prima del torneo: l'auspicio è che Leao salti questa partita per essere regolarmente a disposizione al debutto contro la Repubblica Democratica del Congo, in programma mercoledì 17 giugno alle 19:00

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