Follia di Rafael Leao nell'amichevole tra Portogallo e Cile: atterra un avversario e si fa espellere. Ecco il video

Continua il periodo complicato di Rafael Leao. Il numero 10 del Milan è stato espulso al 45' minuto del primo tempo di Portogallo-Cile, amichevole di preparazione ai Mondiali. Dopo un buon primo tempo in cui ha anche colpito un palo, l'attaccante portoghese si è reso protagonista di un brutto episodio a ridosso dell'intervallo.