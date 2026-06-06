Le dichiarazioni sul futuro e l'addio al Milan—
Il nervosismo in campo segue le recenti dichiarazioni rilasciate dal calciatore all’emittente portoghese ‘Sport TV’. Leao ha infatti manifestato l'intenzione di lasciare il Milan, dichiarandosi pronto per una nuova sfida dopo aver fatto la storia in rossonero. Una volontà ribadita anche nelle ultime ore, specificando la preferenza per un trasferimento in Premier League o in Liga.
Leao ai saluti, la richiesta del Milan—
Nonostante la volontà di Leao di essere ceduto all'estero, il Milan può contare su un contratto valido fino al 2028. Per assicurarsi le prestazioni del portoghese, sarà necessaria un'offerta in grado di soddisfare la richiesta del club rossonero. La valutazione del giocatore si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma il rendimento al Mondiale contribuirà significativamente nell'aumentare o abbassare la cifre.
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