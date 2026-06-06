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Portogallo-Cile, Leao perde la testa: rissa in campo e rosso diretto | Video

Leao, rissa ed espulsione
Follia di Rafael Leao nell'amichevole tra Portogallo e Cile: atterra un avversario e si fa espellere. Ecco il video
Redazione PM

Continua il periodo complicato di Rafael Leao. Il numero 10 del Milan è stato espulso al 45' minuto del primo tempo di Portogallo-Cile, amichevole di preparazione ai Mondiali. Dopo un buon primo tempo in cui ha anche colpito un palo, l'attaccante portoghese si è reso protagonista di un brutto episodio a ridosso dell'intervallo.

Leao, rissa con Ivan Roman ed espulsione diretta

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Leao è rimasto coinvolto in una colluttazione con il difensore avversario Ivan Roman. Dopo una serie di spintoni reciproci, il portoghese ha messo le mani sul collo del calciatore cileno, facendolo cadere a terra. L'arbitro italiano Zufferli è intervenuto estraendo il cartellino rosso diretto per entrambi i giocatori. Le due nazionali giocheranno così l'intero secondo tempo in dieci uomini.

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Le dichiarazioni sul futuro e l'addio al Milan

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Il nervosismo in campo segue le recenti dichiarazioni rilasciate dal calciatore all’emittente portoghese ‘Sport TV’. Leao ha infatti manifestato l'intenzione di lasciare il Milan, dichiarandosi pronto per una nuova sfida dopo aver fatto la storia in rossonero. Una volontà ribadita anche nelle ultime ore, specificando la preferenza per un trasferimento in Premier League o in Liga.

Leao ai saluti, la richiesta del Milan

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Nonostante la volontà di Leao di essere ceduto all'estero, il Milan può contare su un contratto valido fino al 2028. Per assicurarsi le prestazioni del portoghese, sarà necessaria un'offerta in grado di soddisfare la richiesta del club rossonero. La valutazione del giocatore si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma il rendimento al Mondiale contribuirà significativamente nell'aumentare o abbassare la cifre.

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