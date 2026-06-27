Stasera contro il Ghana non è una partita come le altre. per la Croazia è un vero e proprio dentro o fuori per il Mondiale, rischia di essere l'ultima partita di Luka Modric. Il centrocampista croato del Milan sale sul palco, forse per l'ultima volta, con il peso di una nazione sulle spalle e un bivio molto importante: continuare a giocare, rinnovando magari col Milan, o appendere le scarpe al chiodo.

Milan, Cazzulo su Modric. "Il genio potrebbe essere all'ultima recita"

6 Champions league

1 pallone d'oro

capitano della Croazia.

In un'epoca di icone globali costruite a tavolino, Modric rappresenta l'antitesi del calciatore moderno. Se Messi e Ronaldo rappresentano il narcisismo vincente, Modric è un genio Umile. Il suo palmares, infatti, parla da se:

Eppure, guardando fuori dal campo, nessuno pensa mai che sia una leggenda. Da bambino sognava di fare il cameriere. Sul suo corpo non troverete mai un tatuaggio. A parlare di lui, sulle colonne del Corriere della Sera, è stato il giornalista Aldo Cazzullo:

"Il genio stasera potrebbe in teoria essere all’ultima recita; tutti in piedi, e impariamo da lui. Se Messi è il più grande, se Ronaldo è il narcisista di successo, Luka Modric è il genio umile. Ha sposato la fidanzata della giovinezza, Vanja: non un’influencer, l’impiegata di un’agenzia immobiliare. Parla in sussurri: croato, inglese, spagnolo, un po’ d’italiano. È gentile con tutti. Umile, disponibile, educato. Segno della vergine: perfezionista, un po’ rompiscatole, ma generoso. Al punto che a 41 anni — li compie il prossimo 9 settembre — potrebbe continuare. Ma potrebbe anche smettere, e magari tornare al Real Madrid da dirigente. Al presidente del Milan Cardinale che gli ha chiesto un altro anno ha risposto che per il momento pensa solo al Mondiale. E il Mondiale non sta andando benissimo. Stasera la Croazia si gioca tutto contro il Ghana, dopo aver beccato quattro gol dall’Inghilterra e aver regolato Panama a fatica. Mai dare per morti i croati, però. In particolare ai Mondiali

Il prossimo 9 settembre il calciatore compirà ben 41 anni, un'età in cui quasi tutti i suoi ex compagni hanno già iniziato una seconda vita lontano dal campo. Lui invece è ancora li, presente come da 20 anni a questa parte. La situazione è complessa, ma la storia recente ci ha insegnato una cosa: mai dar per morti i prati, specialmente quando si parla di Mondiale. E finché in mezzo al campo ci sarà proprio Luka Modric, gli avversari dovranno darsi ogni centimetro.